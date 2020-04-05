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3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar

AYDIN'da yaşayan Yavuz Pullukçu (30), Yasin Kaya (34) ve Serdar Çelik (35), gönüllülük esasıyla çalışarak, ellerindeki 3D yazıcılarla maske üretip, ihtiyacı olan sağlık görevlilerine ücretsiz yolluyor.

05.04.2020 07:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:37
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar

AYDIN'da yaşayan Yavuz Pullukçu (30), Yasin Kaya (34) ve Serdar Çelik (35), gönüllülük esasıyla çalışarak, ellerindeki 3D yazıcılarla maske üretip, ihtiyacı olan sağlık görevlilerine ücretsiz yolluyor.

Söke ilçesinde, belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu ve Yasin Kaya ile pastane işletmecisi arkadaşları Serdar Çelik, kendilerine ait 3D yazıcılarla maske üretmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle sağlıkçılarda maske sıkıntısının olduğunu gören 3 arkadaş, 24 saat çalışıp günde 15 adet ürettikleri maskeleri sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri ihtiyaç sahibi sağlıkçılara kargo ücreti dahi almadan ücretsiz yolluyor. Maskeler ise insanların yüz şekline göre önce bilgisayarda çizim yapılarak, ardından yazıcılara komut verilerek üretiliyor.

Ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını belirten Pullukçu, "Bu işi 3 arkadaş gönüllü yapıyoruz. Çeşitli illere çok sayıda ürün yolladık. Maskenin ana parçası 3,5 saat sürüyor. Ön kısmı ise yarım saatte tamamlanıyor. Bunun hammaddesi filamentten oluşuyor. Plastik olmadığı için doğaya zararlı değil" dedi.

Ellerindeki her şeyin yerli malı olduğuna değinen Pullukçu, "Bizim bu işi yaptığımız duyan Söke Ticaret Odası, filament desteği sağlayacak. Bir top filament 100 liraya mal oluyor. Bir toptan 10 maske çıkıyor. Bir tanesi bize 20 liraya mal oluyor. Krizi fırsata çevirmek isteyen insanlar, bunu daha çok satma peşindeler. Biz bunu 20 liraya mal edip 30 liraya da satabilirdik. Ama biz bunu hiçbir şekilde ücret karşılığı satmıyoruz" dedi.

Yasin Kaya ise, "Elimizde 3D yazıcı vardı. Arkadaşım Yavuz ile çalışıyoruz. İnsanların maske konusunda zorlandığını duyduk. Biz de insanlara yardımcı olabileceğimizi düşünerek bu işe başladık.3 makine hiç ara vermeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Serdar Çelik de, "İnşallah her şey güzel olacak. İnsanlara faydalı bir amaç için buradayız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Söke, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar - Haberler

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