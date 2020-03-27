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3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siper maske üretiliyor

Bitlis'te Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Volkan Kaya, 3D yazıcıyla çizimini gerçekleştirdiği siper koruyucu maske üretti.

27.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:25
Bitlis 'te Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Volkan Kaya, 3D yazıcıyla çizimini gerçekleştirdiği siper koruyucu maske üretti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Merkez Müdürü Ekrem Oruk ile Kaya'yı ziyaret ederek ürettiği maske hakkında bilgi aldı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyada hızla yayıldığını belirten Korkmaz, ülke genelinde önlemler alındığını, her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmekle yükümlü olduğunu söyledi.
Bu amaçla koruyucu maske üretmeye başladıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:
"Kimya atölyelerimizde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretmeye çalışıyoruz. BİLSEM'de hekimlerin sürekli kullandığı, gözleri ve ağızlarını koruyan siper maske üretimi yapılıyor. Öğretmenimiz iki makineyle günde 10-12 maske üretiyor. Maskeleri Valimiz Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerimizde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz."
Kaya ise sağlık çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla projeyi geliştirdiğini ifade etti.
Devletin her türlü önlemi aldığını dile getiren Kaya, "Bu maskelere ilerde daha fazla ihtiyaç olacaktır. Ürettiğimiz maskeye siper koruyucu adını verdik. Piyasada 50-60 liraya satılan maskeyi 2-3 liraya mal ediyoruz. Öncelikle maskelerimizin 3 boyutlu yazıcılarımızda çizimini gerçekleştirdik. Yazıcılar bu çizime göre üretiyor. Maskenin asetat ve lastikle montajını gerçekleştiriyoruz. Yazıcılarımız günlük 10 tane üretebiliyor. 200 maske üreterek Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz." diye konuştu.
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3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siper maske üretiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Güncel

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3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siper maske üretiliyor

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