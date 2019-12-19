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3EN ile asansör muayene iş birliği protokolü imzaladı

İnegöl Belediyesi, 3EN Periyodik Kontrol Ltd. Şti ile ilçe sınırları içerisinde yer alan asansörlerin kontrolünü içeren 'asansör muayene iş birliği protokolü' imzaladı.

19.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:23 3EN ile asansör muayene iş birliği protokolü imzaladı
Belediyesi, 3EN Periyodik Kontrol Ltd. Şti ile ilçe sınırları içerisinde yer alan asansörlerin kontrolünü içeren 'asansör muayene iş birliği protokolü' imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" gereğince İnegöl Belediyesi ile A Tipi Muayene Kuruluşu olan 3EN Periyodik Kontrol Ltd. Şti. arasında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık asansör muayene işbirliği protokolü imzalandı. Yaşanan asansör kazalarının sıfıra indirilmesini amaçlayan bu protokole göre İnegöl sınırları içerisinde bulunan asansörlerin kontrolü 3EN uzmanları tarafından gerçekleştirilecek. Asansör kontrol randevusu almak isteyen vatandaşlarımız 0505 030 03 36 nolu telefon ve basvuru@3enmühendislik.com.tr mail adresinden müracaat edebilecekler.

A tipi muayene kuruluşu olan 3EN'in yapacağı muayeneler sonucunda kullanıma uygun ve güvenli olan asansörlere yeşil etiket, hafif kusurlu olan asansörlere mavi etiket, kusurlu olan asansörlere sarı etiket, kullanıma uygun olmayan ve tehlike arz eden asansörlere ise kırmızı etiket iliştirileceği bildirildi.

Sarı etiketli asansörlerin 120 gün, kırmızı etiketli asansörlerin ise 60 gün içinde eksikliklerinin tamamlanması gerektiği, muayene raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanmadan bu asansörlerin kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekildi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: İHA

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