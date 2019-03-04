3m Türkiye, Bilim Ve İnovasyonla Donatılan Yeni Ofisine Taşındı

Yeni 3M ofisinde genel müdür dahil hiçbir yöneticinin özel odası bulunmuyor.

3M Türkiye, büyüyen, gelişen iş hacmiyle artan faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmek ve çalışanlar için iş birliğini artırıcı, çevik ve kapsayıcı bir ortam yaratabilmek üzere yeni bir ofise taşındı. Genel müdürün bile özel odasının olmadığı açık ofis olarak düzenlenen yeni 3M Türkiye ofisinde çalışanlar, işlerini daha arkadaşça, neşeli ve dinamik bir şekilde yapma olanağı buluyor.

3M yüz on yılı aşkın süredir yeni fikirler geliştiriyor ve bu fikirleri yenilikçi ürünlere dönüştürüyor."3M™ Bilimi. Hayatın Her Anında." söylemiyle bilimin, inovatif yaklaşımlarla insan yaşamını kolaylaştıracak çözümlere dönüştürülmesi için çalışıyor.

3M Türkiye bu yaklaşımını çalışma alanına da yansıtarak bilimin hayata dönüştüğü ve özellikle de yeni fikirlerle yaşamın kolaylaştırdığı bir çalışma alanı meydana getirdi. Kurumsal kültürü yansıtacak şekilde dekore edilen ofisin inşaatında ve tasarımında da 3M ürünleri kullanıldı.

Çalışanlar için daha iş birlikçi ve yakın çalışma fırsatları oluşturmayı hedefleyen yeni ofiste herkes 362 metrekarelik tek bir katta çalışıyor, kimsenin özel masası bulunmuyor, her gün farklı bir masada çalışılıyor ve böylece farklı departmanlarda çalışanlar birbirini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Aktif yaşamı desteklemek üzere tasarlanan ofiste mobilyalar ve yerleşimler ofis ergonomisi dikkate alınarak gerçekleştirildi. Ayrıca yüksekliği ayarlanabilir masalar sayesinde ister oturarak ister ayakta durarak çalışmak ve çalışırken bir yandan da daha fazla kalori yakmak mümkün. Ofiste düzenlenen pilates dersleri, plazanın terasındaki yürüyüş parkuru ve basketbol sahası ise aktif yaşamı desteklemek üzere sağlanan diğer olanaklar arasında yer alıyor.

3M Türkiye Müşteri İnovasyon Merkezi ve Müşteri teknik Merkezi'nin yer aldığı 3M Türkiye'nin yeni ofisinde her türlü yüksek teknolojili teknik donanıma sahip olan çalışma odaları, toplantı odaları ve büyük bir konferans salonu bulunuyor.

Toplantı odalarında duvarlarında ve dekorasyonunda 3M™ Whiteboard filmler, , 3M™ Fasara, 3M™ Scotchcal™, 3M™ Envision™, 3M™ Dichroic and 3M™ Di-noc film kullanıldı. Bütün mutfaklara güvenilir bir su arıtma teknolojisi sunan 3M™ Aqua-Pure™ filtreler yerleştirildi, bilgisayar alt yapısının bulunduğu odalarda ise 3M™ Novec™ 1230 yangın koruma sistemi kullanıldı.

Kaynak: Bültenler