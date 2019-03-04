4-10 Mart Haftası Burç Yorumları

KOÇ : Enerjiniz yerinde, ancak kısır bir döngü içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ortak iş yaptığınız insanlarla, maddiyat ile duygu dengesini kuramayarak yanılabilirsiniz. Başınızı ani çarpmalara karşı korumalısınız. Hukuk, uzak yolculuklar, eğitim ile ilgili konularda şans sizden yana.

BOĞA : İş yerinde veya günlük hayatta kendinizi kadınlarla ani tartışmaların içinde bulabilirsiniz. Bu hafta hayatınızda yedi yıllık yenibir süreç başlıyor. Ani değişim ve dönüşümlere hazır olun. Yapmam dediklerinizi yapabileceğiniz, sürpriz gelişmelere açık, uzun bir dönem sizi bekliyor.

İKİZLER : Bolca gezmek isteyeceğiniz bir hafta. Uzun yolculuğa çıkanlar çeşitli aksilikler yaşayabilirler. Hukuki konular ile yeni bir eğitimi ertelemek daha iyi olabilir. Ortaklıklarda bereketli kazançlar mümkün. Bekarlar evliliğe adım atabilirler, evliler aşk tazeleyebilirler.

YENGEÇ : Yaratıcı ve sanatsal yeteneğiyle iş yapanlar için oldukça verimli bir hafta. Eğer bu tarz bir iş yapmıyorsanız da, kendinizi bol bol hayal kurarken bulabilirsiniz. Kredi, ek gelir, miras gibi konular sizi yorabilir. Evlilik veya ortaklıktaki sorumluluklar ağır gelebilir.

ASLAN : Kredi, ek gelirler, miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Birlikteliği olanlar, bu hafta daha özgür bir ruh halinde olmak isteyebilir ve baskıya gelemeyebilirsiniz. Sevgilisi olmayanlar yeni bir aşka yelken açabilir. Evli olup da çocuk yapmayı düşünenler için de şanslı etkiler devrede.

BAŞAK : Bekar olanlar biriken sorunlar nedeniyle çözemeyerek ayrılabilirler. Çocuğu olanlar ise onların sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirler. Eşinizle ve ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ortak iş yapanlar ise bu konulara ağırlık verecektir. Ev, arsa almak için şanslı bir hafta.

TERAZİ : Aile içinde biriken sorunların ortaya çıkmasıyla zorluklar yaşayabilirsiniz, sonlanmalar olabilir. Kariyere ve konuma yönelmek iyi gelecektir. Yoğun olarak çalışacağınız, emek vereceğiniz bir hafta. Ticaret, sosyal medya konularında çalışanların şans ve bereket yanlarında.

AKREP : Aileden bir kadınla ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta evden çıkmak istemeyeceğiniz, ev ve ailenize yoğunlaşacağınız bir dönem. Kardeş veya yakın arkadaşınızla ilgili zorlanmalar devam ediyor. Çocuğunuzla iletişim diline dikkat. Maddi anlamda en şanslı ve bereketli sizsiniz.

YAY : Maddi kazançlarınızla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Fazlaca abur cubur yiyerek kilo alma ihtimaliniz yüksek. Birlikteliği olanlar ve evli olanlar duygu ve sevgi anlamında birey olmayı başararak aşk tazeleyebilirler.Kardeş veya yakın arkadaşınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK : Kendinizi eleştirdiğiniz, geçmişle yüzleştiğiniz bir dönem. Diyete başlamak isteyenler çarşamba gününe kadar başlayabilirler. Olumlu sonuç alabilirler. Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla diyaloglara dikkat. Kırıcı konuşmalar olabilir. Maddi olarak şansınız yerinde.

KOVA : Geçmiş sorunlar içsel anlamda sizi yorabilir. Ticaret ve sosyal medya işi yapanlar maddi kayba uğrayabilirler. Duygular ve sevgi konularında özgür hissettiğiniz ve rahat olacağınız bir hafta. Arkadaş çevreniz size şans getirecek. Bekarlar için yeni tanışmalar olabilir.

BALIK : Aniden maddi kayba uğrayabilirsiniz. Yaratıcı ve sanatsal iş yapanlar için verimli bir hafta. Bu tür işler yapmıyorsanız çok hayal kurabilirsiniz. Kendinizi adadığınız bazı konularla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde sular durulmuyor. Kariyere odaklanmak iyi olacak.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç