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Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlenen Müge Boz, paylaştığı fotoğrafta karnını gizledi.

22.07.2019 11:15

Oyuncu Müge Boz geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir kararla basketbolcu Caner Erdeniz'le Barselona'da evlenmişti.

BALAYINA GİTTİLER

Evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Boz, bu kararıyla ilgili yaptığı açıklamada hamile olduğu söylemişti. Sade bir nikah töreniyle evlenen ve4.5 aylık hamile olan Müge Boz ve Caner Erdeniz balayı için şimdi de Endonezya-Bali'ye gitti.

KARNINI GİZLEDİ

Ubud kasabasında balayının keyfini çıkaran çiftin bir şelalenin altında verdikleri romantik poz sosyal medyada rekor beğeni aldı. Müge Boz'un büyüyen karnını gizlemesi dikkat çekti.

Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi
Caner Erdeniz, Barselona, Müge Boz, Magazin

YORUMLAR (6)
EVLADI KANUNİ: seni çok özlüyoruz osmanlı, recm edilmesi gerekn insanlar medyada boy gösteriyor
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25 2
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MEHSİMA: Ayıp utanma diye bişey kalmamış özel hayatlar paylaşır hale gelmiş kimsenin hamile oluşu kimseyi ilgilendirmez neden paylaşım yapılıyor ayıp ya nikahsız birliktelikler reklam olmuş ar yok utanma yok topluma örnek şeyler paylaşmalı böyle kötü çirkinlikleri değil
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3 0
KAMYONCU: çocuğun babası kim?
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14 2
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OKİE DOKİE: Demek ki evlenmeden hamile kalmış. Adama üzüldüm :)
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10 2
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ALİ: NİYE
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1 0
ÖNCEDEN ÇALİŞMA YAPMIŞ: SALLAMA
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8 1
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