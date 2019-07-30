Haberler» Güncel» Haber

4,5 ton saman yandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir süt işletmesine ait 2 katlı depoda çıkan yangında, 4,5 ton saman yandı.

30.07.2019 18:20 4,5 ton saman yandı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir süt işletmesine ait 2 katlı depoda çıkan yangında, 4,5 ton saman yandı. Alevler itfaiye, orman işçileri ve köylülerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında Ödemiş'in kırsal Horzum Mahallesi'nin yaylasındaki bir süt işletmesine ait olan ve saman deposu olarak kullanılan eski binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kabaçınar İtfaiye Grubu ve Çamyayla Orman Söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. İçerisinde 150 balya saman bulanan 2 katlı depodaki yangına, ekipler su sıkarak, müdahale etti. Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan, köylülerin de desteğiyle 2 saatte söndürülebildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



İtfaiye, Ödemiş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı