Haberler » genel » Haber

4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı Silivri Deprem İzleme İstasyonu'nda depremin grafiksel verileri görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi.

24.09.2019 15:49
4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı
Silivri Deprem İzleme İstasyonu'nda depremin grafiksel verileri görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi. Hava ve yer kabuğunda meydana gelen değişimlerin kaydedildiği istasyonda değişimlerin dakika dakika görüntüleri kameralara yansıdı.
İstanbul'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Silivri sarsıntıyı şiddetli şekilde yaşayan ilçelerden olmuştu. Deprem sonrası yapılan incelemeler şiddetin ne denli büyük olduğu grafiklere yansıdı. Silivri Deprem İzleme Merkezinde 'Sismometre' ve havadaki materyallerin değişimini inceleyen cihazlardaki verilerin görüntüleri korkuttu. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin grafiksel verilerinde yoğun ve yüksek frekanslar dikkat çekerken ilerleyen süreçte de benzer grafiklerin oluşabileceği verisine ulaşıldı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin girişimleriyle oluşturulan ve Silivri Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem İzleme İstasyonunda dakika dakika yer hareketlerinin incelendiği ve verilerin ana merkezde toplanılması sonucu raporlaştırıldığı öğrenildi.
4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

İstanbul, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:02 İki ülkenin "Kardeşlik" buluşması
15:56 Bayburt Kalesinden sazlı sözlü 'afet çantası' tanıtımı
15:51 Afyon Lisesi'nin 125'inci yılına özel pul
15:49 4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı
15:44 YÖK Başkanı Saraç: "Uluslararası öğrenci sayımız 172 bine ulaştı"
15:39 Şehit Volkan Tantürk, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı
15:23 Generaller şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı