4-6 yaş öğrencileri iftar programı yapıldı

Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri resim sergisi açarken mezuniyet ve iftar programı da düzenlendi.
Altıntaş Düğün Sarayı'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Arif Teke
, AK Parti
İlçe Başkanı Cihangir
Dönmez, İlçe Müftüsü Muammer Borlu
, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol tarafından Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrencilere diplomaları verildi. İftar yemeği sonrası öğrencilere pamuk helva ve çeşitli hediyeler verildi. Protokol tarafından öğrenciler tarafından salonda açılan resim sergisi gezildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Ramazan süresince ilçe merkezi ve köylerimizde iftar sofralarına misafir oluyoruz. Ancak bugün 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerimiz, yavrularımız ile iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan büyük haz aldık. Onların öğrenme azimleri ve açtıkları resim sergisindeki el becerileri bizleri çok sevindirdi. Allah ilimlerini artırsın inşallah" dedi. - KÜTAHYA
Arif Teke
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Kaynak: İHA