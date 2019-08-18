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4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı

Adana'da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri İstanbul'da yakalandı.

18.08.2019 16:48 4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı
Adana'da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri İstanbul'da yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 17 Ağustos'ta 21.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Meydanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan bekçiler, şüphelinin üzerinden Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıkınca şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Şüphelinin sorgulamasında gerçek adının Mehmet Emin G. olduğu, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan hakkında aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin haziran ayında Adana'da meydana gelen banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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