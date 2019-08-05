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4 Ağustos 2019 Haberleri

4 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

05.08.2019 00:18 4 Ağustos 2019 Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, İzmir, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18   4 Ağustos 2019 Haberleri
23:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasadaki canlanma ivme kazanacaktır"
21:27   Kumluca'daki boğa güreşleri nefes kesti
21:22   Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesi
20:56   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı
20:04   İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi
19:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti