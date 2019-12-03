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4 akademisyenin katili ve eşine 'silahlı tehdit'ten 1'er yıl 8'er ay hapis cezası

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Yağan, aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Doç. Dr.

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:264 akademisyenin katili ve eşine 'silahlı tehdit'ten 1'er yıl 8'er ay hapis cezası

ESKİŞEHİR Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin , aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Yalçın Bay'ı silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 akademisyenin ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski eş tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ile şikayetçi Yardımcı Doçent Dr. Yalçın Bay ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Volkan Bayar suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Son duruşmaya katılmak istemediğimi beyan eden dilekçe yazmıştım. Bu dikkate alınsın. Beraatime karar verilesin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve erteleme istemiyorum" dedi. Saadet Aylin Yağan da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Volkan Bayar'a 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasını, pişmanlık görmemesi ve yeniden suç işleyebileceğine dair kanaat bulunduğu gerekçeleriyle ertelemedi.

Saadet Aylin Yağan da 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına, hakaret suçundan da 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yağan'a verilen cezaları 5 yıl süreyle erteledi.



Osmangazi, Eskişehir, Yağan, Güncel

Kaynak: DHA

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