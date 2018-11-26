4. Ankara Komedi Festivali" Sona Erdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15

Türkiye'nin ilk komedi festivali olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ankara Komedi Festivali " sona erdi.Festivalin yapımcılığını üstlenen Gezgin Kültür Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Başkentli komediseverlere kahkaha dolu günler yaşatan festival, 14 Kasım'da "Mahşer-i Cümbüş" ile açılışını gerçekleştirirken, dün akşam sanatçı Haldun Dormen'in yeni oyunu "Küllerin Arasından" ile kapanış yaptı.Çok sayıda gösteriye ve söyleşiye ev sahipliği yapan festivalde, oyuncular Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran ve Celil Nalçakan ile gazeteci Candaş Tolga Işık'ın gerçekleştirdiği "5 Kafadar" söyleşisine Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.Festival kapsamında Ankara prömiyeri gerçekleşen "Küllerin Arasından" oyunu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sahnede 66'ncı sanat yılını kutlayan usta tiyatrocu Haldun Dormen rol aldığı oyun ile "Ankara Komedi Festivali'nin kapanışı gerçekleştirildi."4. Ankara Komedi Festivali"nde çocuklara yönelik hazırlanan ve aynı zamanda interaktif bir gösteri olan "La La La Konseri" Ezo Sunal yönetiminde yapıldı. Konserde çocuklar ve aileleri, birbirinden eğlenceli şarkılara eşlik etti.Çocukların televizyon ekranlardan severek izlediği çizgi film "Maşa ve Koca Ayı"nın tiyatro oyunu da festival kapsamında sahnelendi.