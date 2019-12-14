Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'yle Türkiy siyasetine dönmesi ve eski bakan Ali Babacan'ın önderliğindeki yeni partinin ise 2020 Ocak itibariyle kurulması bekleniyor. Tüm bu siyasi gelişmelerin ardından herkesin merakı bu partilerin Türkiye siyasetine etkileriyle ilgili. MAK Danışmanlık, Gezici Araştırma, Avrasya Araştırma ve GENAR Araştırma yöneticileri Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partisiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundular.

Gazete Duvar'ın haberine göre; kamuoyunun nabzını yakından tutan anket şirketlerinin yöneticileri Davutoğlu önderliğinde kurulan yeni partiye dair ilk değerlendirmelerini yaptı. AK Parti'den kopan iki ismin Türkiye siyasetinde yaratacağı olası değişime dair görüşlerine aktaran araştırma şirketleri kurulacak partilerin alacağı oya ilişkin tahminlerde de bulundu. Yeni partilerin siyasete olası etkisiyle ilgili dikkat çekici yorumlardan biri Avrasya Araştırma'dan Kemal Özkiraz'dan geldi: "Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar."

"KÜRT SEMBOLİK İSİMLER SINIRLI SAYIDA"

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 154 kurucu üyeyle yola çıkan Gelecek Partisi, çınar yaprağı ve yeşil rengin ağırlıklı olduğu bir amblemle seçmenlerin karşısına çıktı. Partinin kurucular kuruluna ilişkin, "Fena olmayan bir liste" yorumunu yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, kurucular kuruluna ilişkin, "Karadenizli isim sayısını az buldum. Daha fazla Alevi olmasını beklerdim. Kürt sembolik isimler de sınırlıydı" yorumunu yaptı.

AK Parti'de il başkanlığı ya da milletvekilliği yapmış siyasetçilerin ağırlıklı olduğu bir fotoğrafla karşılaşıldığını ifade eden Kulat, "Bu isimler genellikle haklarında şaibe olan isimler değiller. AK Parti'nin son dönemde çok fazla ithama muhatap olduğu yolsuzluk, hırsızlık gibi sorunları olan isimler değiller. Daha saf kalmış isimler olarak gördüm" dedi.

"AK PARTİ'NİN İKİ TANE ALTERNATİFİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki seçimde yüzde 51.6 ve 52.4 oy aldığını hatırlatan Kulat, yeni kurulan partilerin en az yüzde 2.4 oy alacaklarını ve belirleyici konuma gelebileceklerini söyledi. "Yeni kurulan siyasi partilerin AK Parti'ye az ya da çok zararı olacak" diyen Kulat, bu partilerin siyasete olası etkilerine dair şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı azalacak. Çünkü AK Parti, MHP dışında ittifak ortaklarına kapalı bir duruş sergiliyor. Bunun ötesinde seçim sürecinde insanların bir alternatifleri yoktu. En son yerel seçimde MHP'yi kısmi alternatif olarak gördüler. Milli Görüş çizgisindeki kişilerin de MHP'ye karşı bir ön yargıları söz konusu ama liberal AK Partililer MHP'ye kaydılar. Şimdi AK Parti'nin iki tane alternatifi var. Eğer AK Parti kendisini toparlayamazsa muhafazakâr AK Partililer önemli ölçüde Davutoğlu'nun yanında yer alırlar. Daha liberal insanlar ise Ali Babacan'a yönelebilirler. Babacan'a yönelme konusunda AK Parti dışında diğer partilerden de kopmaların olacağını düşünüyorum."

"GELECEK PARTİSİ'NİN GELECEK GETİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Davutoğlu öncülünde kurulan partinin logosunun, kurucular kurulunun ve misyonunun Türkiye'de yaşanan sorunlara cevap verecek nitelikte olmadığını savunan Gezici Araştırma Şirketi kurucusu Murat Gezici, "Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin en yüksek oy alan Başbakanıyım demesine rağmen bunun olmadığını, marka yaratamadığını parti tanıtımının yapıldığı salondaki coşkudan anladık. Yakın dönemde yüzde 50 civarında oy aldığını ve kendisi bunu başardığını iddia etti. Fakat bu oyların Sayın Erdoğan'ın liderlik vasfından dolayı aldığını, Davutoğlu'nun kadrosu ve misyonuyla da anladık" dedi.

Bir ay içerisinde yaptıkları ankette Davutoğlu öncülüğünde kurulan partinin yüzde 0.9 oy alacağı sonucunu elde ettiklerini, bu oyun yüzde 85'inin İYİ Parti ve SAADET tabanından geldiğini belirten Murat Gezici yeni kurulan partilerin etkilerine dair şunları söyledi:

"Yeni kurulan partilerin yüzde 40 oy alarak iktidara gelmek isteyen partiler olmadığını görüyoruz. AK Parti'nin tabanını etkilemek istiyorlar. Türk toplumunun yüzde 65'i kendisini merkezde ve sağcı olarak tanımlıyorken Davutoğlu Kılıçdaroğlu'yla birlikte programa katılıyor. Eğer ki sağın, siyasal İslamcıların, Milli Görüşçülerin oyunu almak istiyorsa CHP'den uzak durması gerekirdi. Örneğin 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi CHP ile çok sık görüntü verdiği için yüzde 8 olan oy potansiyelini yakalayamadı, yüzde 1 civarı oy aldı. Aynı yolu Davutoğlu'nun da izlediğini görüyoruz. Ne kadar kendisi ittifak içerisinde yer almayacağını ifade etse de kendisini daha çok liberal, solcu ya da sosyalist gören kitlelerle birlikteydi. Gelecek Partisi'nin gelecek doğuramayacağını düşünüyorum."

"İKTİDARIN DEĞİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLACAKTIR"

Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluş sürecinde iyi bir iletişim yöntemi seçtiğini belirten Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, "Gerilimler üzerinden de olsa sürekli gündemde oldu. Kişi profili olarak çok fazla büyük siyasetçi diye tarif edilen isimler yeni partide yok ama zaten siyasetin artık böyle büyük isimlere ihtiyacı yok" dedi.

Parti amblemi ve isminin akılda kalıcı olduğunu ifade eden Özkiraz, "Ahmet Davutoğlu'nun partisinin çok büyük oylar alacağını düşünmüyorum. Fakat aldığı oy ne olursa olsun Cumhur İttifakı'ndan alacağı için bloklar arasında geçiş önemli. İktidarın değişiminde de Davutoğlu'nun partisi önemli bir konumda olacaktır" yorumunu yaptı.

"BABACAN EKİBİ DAHA GENİŞ SEÇMENE HİTAP EDECEK"

Ali Babacan'ın parti çalışmalarının devam ettiğini ve AK Parti içerisinden gelen isimlerle yeni bir partinin daha ortaya çıkacağını ifade eden Özkiraz, yeni siyasi partilerin gelecekteki etkileri üzerine ise şunları söyledi:

"Ali Babacan'ın partisinde daha çok AK Partili büyük siyasetçi denilen isimler yer alıyor. Davutoğlu'nun partisinde ise teşkilatın tam göbeğinden, çekirdeğinden isimler var. AK Parti'yi teşkilat anlamında asıl yıpratacak isim Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar. Ali Babacan ekibi daha çok endişeli AK Partililere hitap eden bir ekip. Davutoğlu tabanıysa AK Parti'nin yaptıklarından çok, AK Parti'nin Davutoğlu'na yaptıklarından şikayetçi olan bir ekip. Babacan ekibinin daha geniş bir seçmene hitap edeceğini düşünüyorum. İki kurulan parti de AK Parti tabanından, hükümeti değiştirmeye ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesine yetecek oyu alacaklardır."

"YARIN SEÇİM OLSA ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK GÖZÜKMÜYOR"

AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılını 'fetret devri' olarak niteleyen GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'a göre yeni kurulan partilerin hayalinde AK Parti'nin yakaladığı başarı var. Yeni partilerin kurdukları hayale rağmen Türkiye'deki tablonun bu yönde olmadığını ifade eden Aktaş şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız araştırmalarda da 'oy verebilir misin' ve 'bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye iki sorumuz var. 'Oy verebilir misiniz' sorusunda yeni kurulan ve kurulacak olan partilerin destekleri yüksek çıkıyor ama 'yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' dediğimizde çok büyük bir destek gözükmüyor. Bir ay önceki araştırmamıza göre AK Parti'nin oyu yüzde 40, CHP'nin 26, MHP ve HDP'nin 10 ve üzeri, İYİ Parti'nin düşüşü olmasına rağmen yüzde 8 bandında. Bugün seçim olsa 4 puanlık bir boşluk oluyor, onun da kalanı tüm partilere dağıtılıyor."

"DAVUTOĞLU AK PARTİ'Yİ MUTLAKA ETKİLEYECEKTİR"

İYİ Parti'nin kurulduğu dönem CHP'den oy alacağının düşünülmediğini, fakat seçimlerde bu tablonun tam tersi yaşandığını ifade eden Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu'nun partisi doğrudan AK Parti tabanına odaklı. İYİ Parti kurulduğu zaman CHP'den hiç oy alacağı düşünülmüyordu. Ama ciddi anlamda oy aldı. Davutoğlu da AK Parti'yi mutlaka etkileyecektir. Bu etkinin ne kadar olacağını zaman gösterecek. Türkiye toplumu şu an daha çok AK Parti'nin ne yapacağına odaklanıyor. Onu tartışıyor ve onu konuşuyor. AK Parti'nin yüzde 40 üzerindeki oyu MHP'ye kaydı ve esnek tabanı bir yere hareket etti. 38-40 bandının hareket etmesi zor gibi duruyor. Zamanla ne olacağını ve yeni partilerin alacağı oy oranlarını göreceğiz."