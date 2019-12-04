4 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji oluştu
"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor"
"Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası"
THY'nin Belçikalı voleybolcusu Freya Aelbrecht: CEV Challenge Cup'ta hedefimiz şampiyonluk
"Kazanmak için elimizden geleni yaptık"
"Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz"
A MİLLİ TAKIM
12.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
**TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANMAMAKTAYIZ**
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR MAÇLARI
13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
13.45 Eyüpspor - Antalyaspor
14.30 Kasımpaşa - Vanspor Futbol Kulübü
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
18.30 Altay - Trabzonspor
20.45 Galatasaray - Tuzlaspor
BEŞİKTAŞ
11.30 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maça hazırlanacak.
FENERBAHÇE
11.30 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Türk Telekom - SIG Strasbourg
22.00 KK Mornar - Gaziantep Basketbol
FIBA Eurocup
19.30 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol
19.30 Galatasaray - Artego
FIBA Euroleague
20.15 Castors Braine - Çukurova Basketbol Kulübü
22.00 Basket Lattes Montpellier - Fenerbahçe Öznur Kablo
VOLEYBOL
Kulüpler Dünya Şampiyonası
12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenıs Clube
CEV Challenge Cup
16.30 Türk Hava Yolları - IBSA CV CCO 7 Palmas
CEV Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - VC Greenyard
CEV Kupası
20.00 Azoty Chemik - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ
22.30 Leicester City - Watford (Çağlar Söyüncü)
22.30 Wolverhampton - West Ham (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
23.05 Paris SG - Nantes (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
23.15 Liverpool - Everton (Cenk Tosun)