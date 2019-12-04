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4 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji oluştu"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor""Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası" THY'nin Belçikalı voleybolcusu Freya Aelbrecht: CEV Challenge Cup'ta hedefimiz...

04.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:374 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Deniz Kadah: Hocamızın gelişiyle yeni bir enerji oluştu

"Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi enerji veriyor"

"Deniz bebek, Göztepe ailemizin bir parçası"

THY'nin Belçikalı voleybolcusu Freya Aelbrecht: CEV Challenge Cup'ta hedefimiz şampiyonluk

"Kazanmak için elimizden geleni yaptık"

"Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz"

A MİLLİ TAKIM

12.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

**TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANMAMAKTAYIZ**

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR MAÇLARI

13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor - Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa - Vanspor Futbol Kulübü

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

18.30 Altay - Trabzonspor

20.45 Galatasaray - Tuzlaspor

BEŞİKTAŞ

11.30 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maça hazırlanacak.

FENERBAHÇE

11.30 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Türk Telekom - SIG Strasbourg

22.00 KK Mornar - Gaziantep Basketbol

FIBA Eurocup

19.30 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol

19.30 Galatasaray - Artego

FIBA Euroleague

20.15 Castors Braine - Çukurova Basketbol Kulübü

22.00 Basket Lattes Montpellier - Fenerbahçe Öznur Kablo

VOLEYBOL

Kulüpler Dünya Şampiyonası

12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenıs Clube

CEV Challenge Cup

16.30 Türk Hava Yolları - IBSA CV CCO 7 Palmas

CEV Şampiyonlar Ligi

17.30 Halkbank - VC Greenyard

CEV Kupası

20.00 Azoty Chemik - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ

22.30 Leicester City - Watford (Çağlar Söyüncü)

22.30 Wolverhampton - West Ham (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.05 Paris SG - Nantes (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

23.15 Liverpool - Everton (Cenk Tosun)



Türk Hava Yolları, Deniz Kadah, Spor

Kaynak: DHA

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