Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon
Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü
" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şube Başkanı Güven, mesajında, dünyanın en zor ve riskli mesleğinin madencilik olduğunu belirtti.
Her gün bu zorluğa göğüs gererek yerin metrelerce altında ailesinin nafakasını çıkarma adına alın teri döken madencinin emeğinin kutsal olduğunu ifade eden Güven, mesajının devamında şunlara yer verdi:
"Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yer altı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek, emek mücadelesi veren ve bu uğurda canlarını veren maden şehitlerimizi saygıyla anıyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü
'nü kutluyorum."
Dünya Madenciler Günü,Madenciler Günü,Aralık
04 Aralık 2018 Salı 16:44