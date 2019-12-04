Haberler » Güncel » '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' - Haber

"4 Aralık Dünya Madenciler Günü"

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

04.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:59
Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi.
Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, madencilerin yer altında emeğini, rızkını ve geleceğini aradığını söyledi.
Ülkenin ve milletin geleceğinin emekçilerin gayretleriyle şekillendiğini belirten Bektaş, "Madenciliği çıkardığımızda hayatımızda fazla bir şey kalmıyor. Dolayısıyla varlığımızı, refahımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi madencilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Madencilerin yaptığı iş çok önemli." ifadesini kullandı.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da madenciliğin her şeyde var olduğunu vurgulayarak, "Madencilik kentleri şekillendirdi, futbol takımlarını ortaya çıkardı. Akla ne geliyorsa madencinin emeği vardır. Madencilik bir yaşam biçimi. Madenci bulunduğu yere sosyolojik, kültürel olarak damga vuran, şiirlerde, hikayelerde ve romanlarda var olan bir kimlik." diye konuştu.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise madenciliğin dünyanın en zorlu mesleği olduğunu aktararak, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için yerli kaynaklarımızı üretmeye devam ediyoruz. 'Ocaktan çıkan en değerli şey insandır.' sözünden yola çıkarak iş güvenliği kurallarına uygun şekilde sizleri bekleyen ailenizi düşünerek çalışmanız en büyük arzumuzdur." dedi.
14 yıllık madenci Aydın Şeker de madenciler olarak kendilerine ait bir günün olmasından mutluluk duyduklarını anlatarak, "Kömür ülke için olmazsa olmazdır çünkü yerli kaynağımızdır ve bizim için vazgeçilmezdir. Ekmeğimizi alın terimizle evimize getirdiğimize inanıyorum. Bu nedenle çok mutluyum." şeklinde konuştu.
Maden işçisi Serhan Kahraman ise kömürün "ekonomi" demek olduğunu, el birliğiyle çalışıp kömürü yeryüzüne çıkararak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.
Törenin ardından protokol üyeleri ve madenciler, fotoğraf sergisini gezdi.

Dünya Madenciler Günü, Türkiye, Aralık, Maden, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12 Stoltenberg: NATO atik, aktif ve uyum sağlıyor - Haber
11:12 Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Haber
11:12 Ruhani nükleer anlaşmanın 2013'te Obama'yla yaptığı telefon görüşmesi üzerine gerçekleştiğini... - Haber
11:12 İstanbul Modern Sinema'dan yeni program - Haber
11:07 Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haber
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor - Haber
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:15:27