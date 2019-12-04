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4 Aralık Dünya Madenciler Günü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kaymakam Zafer Oktay madencileri ziyaret etti.

04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:164 Aralık Dünya Madenciler Günü
Balıkesir'in ilçesinde, 4 Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kaymakam Zafer Oktay madencileri ziyaret etti.
Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum'u ziyaret eden Yavaş ve Oktay, madenciler günü anısına pasta kesti.
Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, maden sektöründeki çalışma zorluğuna değinerek, "Bu zor şartlarda kazandığınız para, ananızın ak sütü kadar helal. Ekonomimize çok ciddi katkıda bulunuyorsunuz. Bu özel gününüzde sizleri yalnız bırakmak istemedik." ifadelerini kullandı.
İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise madencilere kolaylıklar dileyerek, "Hatırlanmak, anılmak çok güzel bir duygu. Allah size kolaylıklar versin. Tırnağınıza taş değmesin. Maden sektörümüzün ülke ekonomimize, Sındırgı ekonomisine çok ciddi katkıları var." dedi.
Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum günün anısına Yavaş ve Oktay'a hediye taktim etti.

Dünya Madenciler Günü, Ekrem Yavaş, Sındırgı, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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