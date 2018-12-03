4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne Doğru

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23

MURAT TEMİZER - Park Termik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salih Selim Şenkal, özellikle son iki yıldır kamu ve özel sektörün maden sektöründeki özverili çalışmalarıyla büyük aşama kaydedildiğini belirterek, "Üretimin kontrol altına alınması, işçi sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi, bunlar kolay değildi. Bu aşamaları geçtik ve şu anda gayet uygun madencilik çalışması yapabilecek duruma geldiğimizi düşünüyorum." dedi.Şenkal, yarın kutlanacak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Dünya Madenciler Günü'nün tüm dünyada madenciler için özel bir gün olduğunu ve madenciliğin enerji sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Şenkal, kömür başta olmak üzere diğer metalik ve endüstriyel cevherlerin dünya ekonomisine sürekli ivme kazandırdığını anlattı.Şenkal, madenciliğin yerli kaynak kullanımını artırdığını dile getirerek, "Özellikle son 2 yılda hükümetin, devlet kademesindeki idarecilerin ve özel şirketlerin özverili çalışmalarıyla sektörde büyük aşama kaydedildi. Madenciler Günü'nün tüm dünyaca iyi düşüncelerle kutlanması bizim için bir özlemdir. Üretimin kontrol altına alınması, işçi sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi, bunlar kolay değildi. Bu aşamaları geçtik ve şu anda gayet uygun madencilik çalışması yapabilecek duruma geldiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle özlem duyduğumuz bir sektöre daha da yaklaştık." ifadelerini kullandı.Sektörde bazı konularda eksiklerin olabileceğini dile getiren Şenkal, ancak bunların tamamlanması için kamu ve özel sektörün çalışmalara hızla devam ettiğini söyledi.İşçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tutuyoruzŞenkal, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "32-33 yıldır madencilik sektöründe çalışan biriyim. Ne mutlu bize ki bu yıl daha güzel bir Madenciler Günü kutlayacağız." dedi.Şirket olarak işlettikleri Çayırhan Termik Santrali'nde her daim işçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuklarını aktaran Şenkal, şunları kaydetti:"Çayırhan Termik Santrali'nde kömürün kalorisine göre yıllık 5,5-6 milyon üretim kapasitesiyle çalışıyoruz. 620 megavat gücündeki 4 adet santralimizi de linyit kömürle besliyoruz. Ayrıca Silopi Elektrik Üretim AŞ'de 405 megavat gücündeki 3 santrali de asfaltit kömürle besliyoruz. 20 yıldan uzun bir süredir Ciner Grubu olarak Çayırhan'da koşulları geliştirerek çalışmalara devam ediyoruz. Çayırhan Termik Santrali'ne bağlı 2 bin 500'den fazla çalışanımız bulunuyor. Burada daha önce bir sıkıntı yaşamadık. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumların yaptığı kontroller ve değişik ülkelerden gelen şirketlerin yaptığı gözlemlerde Ciner Enerji ve Maden Grubu olarak işçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğumuz belirtildi."