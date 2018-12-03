4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne Doğru

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi açıklarının acilen giderilmesi ve gündemde olan bin 500 işçi alımının hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.Demirci, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerden biri olduğunu belirterek, madencilerin gününü kutladı.Madencilik sektöründeki sorunlardan bahseden Demirci, sektördeki sendikalaşma oranının yüzde 20'nin altında olduğuna işaret etti.Demirci, madencilikte 170 yıllık üretim tarihinin bugün kentte TTK adıyla devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bugün TTK, tarihinin en düşük işçi sayısıyla en az üretimini yapıyor. Ülkemizin yıllık 35 milyon tona yakın taş kömürüne ihtiyacı varken, bunun ancak kamu ve özel sektör olarak yaklaşık 1,5 milyon tonunu üretebiliyoruz. Ülkemiz her yıl taş kömürü ithalatına 4-5 milyar dolar civarında para öder hale geldi. Ülkemizin yeniden üretim ekonomisine dönmesini istiyoruz. TTK'nın 5 milyon ton üretmesi için nelerin yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyoruz. Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha verimli üretim yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin Zonguldak'a ihtiyacı var. İşçi açıklarının giderilmesi durumunda TTK, süratle üretimi artırabilecek durumdadır.TTK'nın işçi açıkları acilen giderilmeli ve gündemde olan bin 500 işçi alımı hayata geçirilmelidir. Kurumun norm kadroyla istikrarlı şekilde çalışması sağlanmalıdır."