4 Aralık Günü, Temiz Aile Çocuğu Konuşulacak!

4 Aralık Salı akşamı saat 19.00'da Akaretler'de bulunan Minoa'da gerçekleşecek söyleşide ikili, okurlar ve sinemaseverlerle Temiz Aile Çocuğu'nu konuşacak. M. Caner Alper, kitabı ve filmleri üzerine soruları da yanıtlayacağı söyleşinin ardından Temiz Aile Çocuğu'nu da okurları için ilk kez imzalayacak.

Zenne ve Çekmeceler filmlerinin ödüllü senaristi ve yönetmeni M.Caner Alper'in anılarını kaleme aldığı Temiz Aile Çocuğu, hep kitap logosuyla raflarda yerini aldı. Tüm açıklığıyla hayatından kesitleri paylaşan yazar kitabında; hayatta en kötü şeyin sıradanlık olduğunu söyleyen annesiyle çatışmalarına, kendi "başkalıklarına" yer bulmak için verdiği mücadeleye de değiniyor.

M.Caner Alper'in, Zeynep Avcı moderatörlüğünde Temiz Aile Çocuğu'ndan bahsedeceği söyleşi katılımcılara aynı zamanda, toplumun dışında aykırı bir duruşa sahip olmaya dair fikirler verecek. Çok ses getiren Zenne filmiyle Altın Portakal En İyi İlk Film Ödülü ve Altın Portakal SİYAD En İyi Film Ödülü'nü kazanan Alper, filmleri üzerine merak edilenleri de yanıtlayacak.

M.Caner Alper ve Zeynep Avcı'nın "Temiz Aile Çocuğu Ol(ama)mak" başlıklı söyleşisi, 4 Aralık 2018 Salı akşamı 19.00'da Minoa'da gerçekleşecek. M.Caner Alper, söyleşinin ardından kitabını da imzalayacak.