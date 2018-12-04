4 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ<br><br>16.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.<br><br>18.45 Fikret Orman, Fulya Hiper açılış törenine katılacak.<br><br>GALATASARAY<br><br>11.00 Sarı-kırmızılı takım, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak. <br><br>14.00 Takım Ankara'ya gidecek.<br><br>15.00 Sarı-kırmızılıların kentte karşılanışı.<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.<br><br>ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR HEYECANI<br><br>13.00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)<br><br>14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)<br><br>14.45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)<br><br>16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)<br><br>18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)<br><br>TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ<br><br>18.00 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray (Ayhan Şahenk)<br><br>20.15 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)<br><br>20.15 Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)<br><br>KADINLAR FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI<br><br>12.00 Eczacıbaşı VitrA - Altay<br><br>15.00 Zhejiang - VakıfBank<br><br>KADINLAR CEV KUPASI<br><br>19.00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Targoviste