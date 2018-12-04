04 Aralık 2018, 09:28
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4 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

4 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ16.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

16.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

18.45 Fikret Orman, Fulya Hiper açılış törenine katılacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı takım, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 

14.00 Takım Ankara'ya gidecek.

15.00 Sarı-kırmızılıların kentte karşılanışı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR HEYECANI

13.00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

18.00 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray (Ayhan Şahenk)

20.15 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

KADINLAR FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI

12.00 Eczacıbaşı VitrA - Altay

15.00 Zhejiang - VakıfBank

KADINLAR CEV KUPASI

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Targoviste Ankara,Beşiktaş,Galatasaray,Aytemiz Alanyaspor
04 Aralık 2018 Salı 09:28



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