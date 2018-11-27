4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopterin Düşme Anı Kameralara Böyle Yansıdı

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerimizin şehit olduğu 1 askerimizin yaralandığı helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de dün askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, bir asker de ağır yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı.

ŞEHİT ASKERLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Eğitim uçuşunu yapan askeri helikopterin sabah saatlerinde düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.