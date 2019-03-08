4 Askerin Şehit Olduğu Helikopter Kazasında Fetö Şüphesi

Kaynak: İHA

İstanbul Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Helikopterin düşmesinde bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığına ilişkin çok yönlü araştırma yapılıyor. Çekmeköy'de 11 Şubat tarihinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinesinde eski Askeri Yargıtay Üyesi olan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Derinleştirilen soruşturma kapsamında, helikopterin düşmesinde bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.HELİKOPTERE MÜDAHALE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYORDüşen helikoptere bakım ve onarımın yapıldığı hangara müdahale olup olmadığının tespiti için kamera görüntülerinin incelendiği, düşen helikoptere herhangi bir müdahale olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Helikopterin bakım faaliyetleri, uçuş raporları ve hangar giriş çıkış kayıtları da dahil çok yönlü incelemelerin yapıldığı bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan, Sancaktepe'de 26 Kasım 2018 tarihinde 5 askerin şehit olduğu helikopter kazası soruşturması da sürüyor.(Gamze Erdemir/İHA)