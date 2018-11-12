12 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 4. Astana Kulübü Toplantısı çerçevesinde açıklanan "Avrasya için küresel riskler 2019 sıralaması" başlıklı uluslararası araştırma raporunda, Çin ile ABD arasındaki gerginliğin tırmanması, kapsamlı ticari savaşları, Orta Doğu'daki savaş, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin bozulmasının Avrasya için küresel riskler olduğu bildirildi.Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi'nde gerçekleşen toplantının birinci gününde, Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Vakfı Dünya Ekonomi ve Siyaseti Enstitüsü Müdürü Yerjan Saltıbayev, diğer uzmanlarla düzenlediği basın toplantıda "Avrasya için küresel riskler 2019 sıralaması" uluslararası araştırma sonuçlarını açıkladı.Saltıbayev, araştırmanın 60 ülkede uluslararası enstitü, medya organı ve önde gelen uzman ve siyasetçilerin katılımıyla yapıldığını belirterek, sonuçlara göre Çin ile ABD arasındaki gerginliğin tırmanması, kapsamlı ticari savaşlar, Orta Doğu'daki savaş, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, ayrılıkçılık, etnik ve dini çatışmaların artması, çevre ve su tehditlerinin tırmanmasının bölge için kilit riskleri oluşturduğunu dile getirdi.Kazakistan'ın dış politikasının en önemli hedefleri arasında Avrasya'nın önde gelen güçleri arasında etkin diyalogun kurulmasının yer aldığına dikkati çeken Saltıbayev, "Bu bağlamda yapılan risk derecelendirilmesi, diyalog kurulması gereken konuların tespiti için hazırlandı." dedi.Her yıl düzenlenen Astana Kulübü 4. Toplantısı'na 33 ülkeden 50'den fazla siyasetçi, diplomat ve uzman katılıyor. Toplantıya Türkiye'den de eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iştirak ediyor.Avrasya'da çözüm jeopolitik iş birliğiDavutoğlu, toplantının birinci gününde yaptığı konuşmada, Avrasya kıtasında çok sayıda dondurulmuş sorunların olduğuna dikkati çekerek, bu tür anlaşmazlıklara çözüm, istikrarlı bir düzen olmadan, jeopolitik çıkmazdan bir çıkış yolunun sağlanamayacağını söyledi.Uluslararası örgütlerin yeterince etkili olmadığını kaydeden Davutoğlu, ne Birleşmiş Milletlerin (BM), ne Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ne de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) ne Dağlık Karabağ ne Transdinyester ne de Ukrayna'daki sorunu çözebildiğini dile getirdi.Davutoğlu, rasyonel inşa edilmiş bir jeo-ekonomi ve uygun iş birliği anlayışı olduğunda ortak çıkarların, ülkeler arasındaki bazı jeopolitik sorunların üstesinden gelebileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Bunun en iyi örneği İpek Yolu. Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ve kaybolan çok sayıda imparatorluk vardı ancak İpek Yolu yüzlerce yıldır istikrarlıydı çünkü İpek Yolu'ndan her taraf yararlandı. Devletler bir birleriyle savaştı ancak yollardaki kervanların korunması konusunda anlaştı."Davutoğlu, Avrasya'nın daha çok yeni yöne odaklanması gerektiğini ve buna "Tek Kuşak Tek Yol" projesinin iyi bir emsal teşkil ettiğini söyledi.Toplantı, yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katılacağı ana oturumla sona erecek.