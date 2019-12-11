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4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor

SİVAS'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü, soğuk hava nedeni ile donan yüzeyi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

11.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:174 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor
SİVAS'ın ilçesinde yer alan Hafik Gölü, soğuk hava nedeni ile donan yüzeyi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl havaların soğumasıyla kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, Nisan ayına kadar bu özelliğini koruyor. Drone ile havadan görüntülenen göl, buz tutan yüzeyi ile seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, "Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az. Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor" dedi.


- Hafiksivas

Hafik, Güncel

Kaynak: DHA

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