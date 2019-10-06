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4 ay önce dünyaevine giren Eser Yenenler, baba oldu

4 ay önce dünyaevine giren Eser-Berfu Yenenler çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3 kilo 360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

06.10.2019 19:06

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın düğün töreni geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

"HOŞ GELDİN AİLEMİZE KÜÇÜK KUZEY"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey. İyi ki geldin" ifadelerini kullandı. Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

4 ay önce dünyaevine giren Eser Yenenler, baba oldu

Eser Yenenler, Berfu Yıldız, Magazin

YORUMLAR(88)
YELİZ:NOrmal mi olmuş sezaryen mi
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YUSUF:bu çocuk şimdi veledi zina oluyor eğer nişanlılıkta imam nikahı falan yapılmamış ise
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ALİ BİLDİREN:hani çocuk yoğudu evlendiklerinde. .
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MSN:4 aylik cocugu küvezden cikarip yasatmislarmi?
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EREN:4 ayda nasıl becerdiler . evlenmeden önce e postamı göndermiş
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CCC:gebelik 4 aya mı düştü
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MURAT55:HAKAN nasıl bir beyin taşıyorsun sen. adam espri yaptı. içine ettin esprininde kendininde. . .
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ŞİRİN TEYZE:evet. yakında kedi gibi 52 günde doğum yapacagız. .
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HAKAN:CCC aman ne komiksin. . . gebelik nikah tarihine bağlı bir şey değil . . .
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ALİ:hahahaha
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