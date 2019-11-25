4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Mahir Atabey Türk (8), 6 yaşındayken 4 ayda 1053 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Mahir Atabey Türk, rekor sertifikasını törenle aldı.

Emirdağ ilçesinde oturan öğretmen baba ve kamu çalışanı annenin çocuğu Mahir Atabey Türk, 2017 yılında 6 yaşındayken başladığı Aziziye İlkokulu'nda kısa sürede okuma yazma öğrendi. Ailesinin teşviğiyle kitap okumaya başlayan Türk, çeşitli çocuk hikayeleri okudu. Kısa sürede çok sayıda kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün durumunu fark eden öğretmenleri ve ailesi, onu daha çok okumaya yönlendirdi. Okulunda düzenlenen 81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında 10 günde 81 kitap okuyan Mahir Atabey Türk, annesiyle birlikte sürekli kitap okudu. Yaklaşık 4 ayda 1053 kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün bu başarısı, Guinness tarafından da tescillendi. Öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucu Mahir Atabey Türk'ün ailesi Guinness'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu 4 ayda okuduğu 1053 kitapla Dünya Çocuk Rekorları'nda en fazla kitap okuma rekorunu kırmayı başaran Mahir Atabey Türk'e belgesi, Afyon Eğitim Vakfı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen törenle verildi.

Afyonkarahisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kitap okuma rekortmeninin Afyonkarahisar'dan çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Serteser, "Bu rekoru 6 yaşında 1053 kitap okuyarak kıran çocuğumuzun Afyonkarahisar'dan çıkması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım Mahir Atabey tüm arkadaşlarına örnek olur ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına öncülük eder" dedi.

'BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE ÖRNEK OLDU'

Vali Mustafa Tutulmaz, Mahir Atabey'in büyüklere ve küçüklere okuduğu kitaplarla örnek olduğunu kaydederek, "Kendinden büyük bir işe girişerek, başarılı olmasını öncelikle alkışlıyoruz. Gerçekten 6 yaşındayken, 1053 kitap okuyabilmek ancak rekorla adlandırılabilirdi. Çünkü günümüzde kitap okumanın çok sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Mahir'imiz bu başarısıyla mahirliğini gösterdi ve bütün arkadaşlarına ve biz büyüklere örnek oldu. İnanıyorum ki kitap okumaya devam edecek ve gelecekte ya Nobel Ödülü alan bir edebiyatçı ya da çok önemli bir bilim insanı olacak. Başarısından dolayı Mahir'i ve ona destek olan ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'10 GÜNDE 81 KİTAP OKUDUM'

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Mahir Atabey, eğlenmesinden ve dinlenmesinden feragat ederek, bunu başardığını söyledi. 10 günde 81 kitap okuduğunu aktaran Mahir Atabey, şöyle dedi: "Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede, bu kadar çok kitap okumak tabii ki de kolay değildi. Oyunumdan, eğlenmemden, dinlenmemden feragat ederek öncelikle başarabileceğime inandım ve başardım. Çok mutluyum. Kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulu'nda 81 İl 81 Kitap projesi başlatılmıştı. Ben sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Herkesten önce çok kısa sürede, 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonra da 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annemle babam 'Yeter artık daha fazla kitap okuma gözlerin bozulacak' demelerine rağmen durmadan, yorulmadan ben 'Kitap okumada 1000'in üzerine çıkacağım, dünya rekoru kıracağım' demiştim. Bunu başardım. Çok küçük yaşta, çok kısa sürede, çok fazla kitap okuyarak başardım."

'BÜYÜYÜNCE CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM'

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıp, koltuğuna oturmak olduğunu vurgulayan Mahir Atabey, şöyle devam etti:

"Aslında bu başarıda en büyük destekçim annemdi. Her gün okulun kütüphanesinden onlarca, kucak dolusu kitap alıyordu. Akşam olunca annem kendi kitaplarını, ben kendi kitaplarımı okuyordum. Daha sonra da anneme okuduğum kitabı anlatıyorum ya da annem okuduğum kitap hakkında sorular soruyordu. Böylelikle kitap okumak daha eğlenceli ve daha anlaşılır oluyordu. Öncelikle kitap okumaya severek ve isteyerek başlamalılar ki unutmamalılar her okunan kitabın meyvesi onlara başarı olarak dönecektir. Büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğim var. Cumhurbaşkanımızın koltuğuna bir kez oturmak istiyorum."

Konuşmaların ardından Mahir Atabey'e rekor sertifikasını, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural verdi. Tören sonunda küçük rekortmen ile misafirler fotoğraf çektirdi.