Haberler » Güncel » 4 ayda 22 kilo verdi - Haber

4 ayda 22 kilo verdi

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Şerife Akçakoyun, kilolu olması ve arkadaş ortamında alay edilmesine kızarak 4 ayda 22 kilo verdi.

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:074 ayda 22 kilo verdi
'ta lise öğrencisi Şerife , kilolu olması ve arkadaş ortamında alay edilmesine kızarak 4 ayda 22 kilo verdi.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Şerife Akçakoyun, aldığı fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Okulda, fazla kilosu nedeniyle arkadaşları arasında alay konusu olduğunu söyleyen Akçakoyun, spor eğitmeni Müjgan Paçacı sayesinde yaptığı çalışmalar sonrası 4 ayda 22 kilogram zayıflamayı başardı. Kilo verince artık boydan fotoğraflar çektirdiğini söyleyen Akçakoyun, "Zor olsa da zayıflayacağıma ve başaracağıma inandım. Okul ve spor ikisi bir zor oldu ve bir ara gelmemeyi de düşündüm ancak güzel sonuçlar aldıktan sonra devam ettirmeye karar verdim. 4 ay önce 85 kilogram ile başladım ve şu anda 63 kilogram oldum. Toplam 22 kilo zayıfladım" dedi.

Zayıflamak ve sağlığına kavuşmak isteyenleri kısa sürede istediği kiloya getirdiğini söyleyen spor eğitmeni Müjgan Paçacı ise, "Şu anda Kahramanmaraş'ı hızla zayıflatıyoruz. Şerife de bunlardan biri oldu. Şerife salona ilk geldiğinde 'yapabilir miyim? Zayıflar mıyım' diye sorular sorardı. Ama motivasyon yüksek olunca ve grupla fonksiyonel olarak çalışmalar yapınca zayıflaması daha kolay oldu. Şerife şu anda pes etmediği için hedefine ulaştı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Akçakoyun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:00 'Türkiye Festivali', yılın en iyi ikinci etkinliği
14:00 Kestane kırmızı eti solladı
14:00 Avustralya'da yangından kurtarılan koala öldü
14:00 STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama Açıklaması
13:58 Varank: "Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla...
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
11:02 2019 Yeniay Yay burcunda! 26 Kasım Yeniay burçlara etkileri
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:06 Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 14:01:33