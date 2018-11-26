4 Aylık Bebek Akaryakıt İstasyonuna Bırakıldı

Çorum
'da bir akaryakıt istasyonuna, bırakılan 4 aylık bebek koruma altına alındı.
Samsun- Ankara
kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda, kundağa sarılı halde bebek bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Jandarma ekiplerince gözetim altına alınan erkek bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bebek
, sağlık kontrolünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yapan ekipler, çocuğun, 34 yaşındaki anne N.K. tarafından istasyona bırakıldığını tespit etti. Kent merkezinde yaşayan 5 çocuk annesi N.K. gözaltına alındı. Anne
N.K'nın sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Samsun,Çorum,Bebek
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:42