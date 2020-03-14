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4 aylık çalışmayla şampiyon oldular

AYDIN'da, duyma ve konuşma engelli Mehmet Ali Uyanık (24) ve Yadigar Talayhan (25), 4 aylık çalışmayla judo sporunda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

14.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:13
4 aylık çalışmayla şampiyon oldular

AYDIN'da, duyma ve konuşma engelli Mehmet Ali Uyanık (24) ve Yadigar Talayhan (25), 4 aylık çalışmayla judo sporunda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Uyanık ve Talayhan'ın şimdiki hedefi, Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu kazanmak.

Söke'de oturan Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar Talayhan, Aydın Judo Kulübü Başkanı Mustan Şimşek'le tanışınca bu spora merak sardı. Bunun üzerine 2 arkadaş, Şimşek'ten kendilerini çalıştırmasını istedi. Judoyu çok seven iki arkadaş, azimle çalışmalarını sürdürdü ve 4 aylık antrenmanın ardından 25 Ocak'ta Kilis'te yapılan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Ali Uyanık '60 kiloda', Yadigar Talayhan ise '78 kiloda', kendileri gibi işitme ve duyma engelli sporcuları yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

'TÜM ENGELLİ BİREYLERİMİZİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

İki sporcunun kısa sürede elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyan Şimşek, şunları söyledi:

"Kısa süreli yaptığımız çalışmalarla ikisi de Türkiye şampiyonu oldu. Nisan ayında Fransa'da yapılacak şampiyona, koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Ancak 2021 yılında yapılacak olimpiyatlara katılacaklar. Buradan iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz. Ben Türkiye ve Aydın'daki tüm işitme, duyma ve görme engelli çocukların spor yapmasını istiyorum. Biz 7'den 70 kadar spor yapmak isteyen herkese açığız."

Genç sporcularıyla uyumlarından bahseden Mustan Şimşek, "Spor anlamında aynı dili konuştuğumuz için çok zorlanmadık. Teknik olarak hemen kapıp işi öğrendiler. İkisi de Söke'den haftanın 5 günü, 70 kilometre yol kat ederek büyük bir zevkle çalışmalara ara vermeden katılıyor. İki gencinde hedefi önce Avrupa sonra Dünya şampiyonluğu olacak" dedi.

HEDEF BÜYÜK

İşitme ve duyma engelli olan Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar Talayhan ise işaret diliyle sporu çok sevdiklerini ve gelecek yıl yapılacak olimpiyatlarda Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Uyanık, Aydın, Güncel

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