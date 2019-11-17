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4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü, daha sonra amcasına giderek olayı itiraf ettiği ileri sürülen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:484 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı

'de tartıştığı 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü, daha sonra amcasına giderek olayı itiraf ettiği ileri sürülen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, ilçesinde 4 ay önce Serpil S. ile evlenen Ali Osman S., amcasına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden amcası ve Ali Osman S'nin yakınları, kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil S'nin öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ali Osman S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ali Osman, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

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