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4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Osmaniye'de 4 aylık hamile 1 çocuk annesi kadın, çocuğunun gözleri önünde başından vurularak öldürüldü. Evde meydana gelen olayda, kadının babasının eve geldikten kısa bir süre sonra silah sesi duyulduğu oraya çıktı. Olayla ilgili ölen kadının eşi ve babası gözaltına alındı.

27.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:51

Osmaniye'de 23 yaşındaki 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın evde tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis cinayet ile ilgili ölen kadının babası ile kocasını gözaltına aldı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık da hamile olduğu öğrenilen T. K'nın yaşadığı eve babası İ.K. geldi. Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri T. K'yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kadını Osmaniye'de özel bir hastaneye götürdü. Ancak T. K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA VE KOCA GÖZALTINA ALINDI

1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaya'nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi K. K'nın da yanında olduğu öğrenildi. Cinayetin ardından Osmaniye polisi ölen kadının babası İ. K'yı ve eşi K. K'yı gözaltına aldı. Ölen kadının cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi. Olay ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

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Kaynak: İHA


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