4 aylık hamile kadın kucağındaki 1 yaşındaki çocuğuyla eşi tarafından dövüldü

ADIYAMAN'da 4 aylık halime Saadet Sevim, tartıştığı eşi Fatih Sevim tarafından kucağında 1 yaşındaki çocuğu varken tekme- tokat dövüldü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, Fatih Sevim polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.