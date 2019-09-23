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Hamile eşini kucağında çocuğu varken sokak ortasında dövdü

Adıyaman'da bir adam 4 aylık hamile eşini kucağında 1 yaşındaki çocuğu varken tekme tokat dövdü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, Fatih Sevim polis ekiplerince gözaltına alındı.

23.09.2019 20:51

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN KOCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DURDURULDU

Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Hamile eşini kucağında çocuğu varken sokak ortasında dövdü

Yavuz Selim Mahallesi, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR(2)
VATANDAŞ:O kadar adamsınız adama sizde geçirsenize.
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ADINIZI YAZIN:Türkiye’de kadın olmak çok zor.
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