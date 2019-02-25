25 Şubat 2019, 09:57
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4 Aylık Hamile Olan Bengü, Bebeği İçin 40 Bin Lira Masraf Yaptı

16 haftalık hamile olduğunu açıklayan şarkıcı Bengü, doğacak bebeği için 40 bin lira masraf yaptı.

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı.

DOĞUMA 5 AY VAR

Güzel sanatçı, doğuma 5 ay olmasına rağmen daha fazla dayanamadı ve bebek odası hazırlıklarına başladı. Bengü'nün bu özel oda için 40 bin lira masraf yaptığı iddia edildi.

40 BİN LİRAYA YAKIN MASRAF YAPTI

2018 yılında nikah masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti . Ünlü şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin


YORUMLAR (14)
DEMOKRAT: Batsın bu dünya benim çocuğum bisiklet istedi 4 aydır ertelemek zorunda kaldım bide bunların yaptıklarına bak da utan felek...
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ZEYNO: Ne kadar gereksiz bir durum normal standartlarda olanlarından alınamıyor mu illaki en pahalısı mı olacak
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ENİŞTE: YENİ DOĞAN BEBEĞİN ODASINA OKADAR PARA HARCAMAK GARİP, ÇOCUK 3 YAŞINA KADAR NERDE YATTIĞININ NE GİYDİĞİNN FARKINDA BİLE DEĞİL ZTEN
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Dürbünlü Dayı hayırlı sabahlar
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VATANDAŞ: kendisi çocuk yuvasında büyümüş ya içinde ukte kalmıştır kendi sahip olamadığına çocuğu sahip olsun istiyor çok görmemek lazım.
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