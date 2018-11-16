4 Aylık Yemenli Hacer Açlıktan Hayatını Kaybetti

Yemenli çocuklar, iç savaşın sebep olduğu açlık ve hastalıklar nedeniyle ölüyor. Yemen'in Saada kentinde 4 aylık Hacer El Fakih de, kötü ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetti.
Yemen'in Saada kentinde açlık ve kötü beslenmeden dolayı hastalanan 4 aylık Hacer El Fakih, babası tarafından geçtiğimiz hafta başkent Sana'da bulunan Essebiin Hastanesine götürüldü. Hastalanan binlerce çocuktan biri olan Hacer dün kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri Hacer'in açlık ve kötü beslenmeden dolayı vefat ettiğini tekrarlarken, her gün çok sayıda Yemenli çocuğun açlıktan öldüğünün altını çizdi.
Kızı için savaş bölgesini geçti
Hacer'i isyancıların yönettiği Saada kentinden hükumetin kontrolündeki Sana'ya götüren babası, "Kızım
Saada'da hastanede 2 ay kaldı, ancak durumunda iyileşme olmayınca Sana'ya nakletmeye karar verdik" dedi. İki şehir arasının engebeli olduğunu hatırlatan acılı baba, kızının hayatını kurtarabilmek için birçok tehlikenin içinden geçtiğini söyledi.
Hacer'in tedavi edildiği hastanede hasta bakıcı olan Fuad Erreymi, Hacer'in bilincinin yerinde olduğunu, ancak oksijen eksikliği çektiğini söyleyerek, "Hacer'in sadece kemikleri görünüyor ve cesedi çok zayıftı" ifadelerini kullandı.
18 milyon Yemenli aç Birleşmiş Milletler
Çocuk Fonu (UNICEF), Yemenli 11 milyondan fazla çocuğun gıda sıkıntısı, hastalık, evsizlik ve temel ihtiyaç eksikliğiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre, yaklaşık 22 milyon Yemenli insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 18 milyon insan aç ve 8,4 milyonu şiddetli açlık çekiyor. - SANA
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