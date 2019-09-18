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4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet...

4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı Sokak ortasında kurşun yağdırdılarİSTANBUL - Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı.

18.09.2019 03:35
4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı... Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İSTANBUL - Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.
Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırılarda 4 kişi yaralandı.
Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları uzun bir kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa'da yakaladı.
4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet...

Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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