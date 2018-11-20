4 Ayrı Suça Karışan Çocuk Çocuk Hakları Günü'nde Tutuklandı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı suça karışan 14 yaşındaki çocuk, Dünya Çocuk Hakları gününde tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, üç ayrı bisiklet ve motosiklet hırsızlığına karışan, Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayının da şüphelisi olan H.Ç. (14), Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
'nde tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - EDİRNE
Çocuk Hakları Günü,Keşan,Edirne