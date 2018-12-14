4 Ayrı Suçtan Dolayı Hakim Karşısına Çıkacak Olan Ronaldo, 2 Yıl Hapis Cezası Alacak

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde 14,7 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve mahkemede dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezası alacak.

Real Madrid'de oynadığı döneminde 4 mali suç işleyen Cristiano Ronaldo bu yüzden dolayı yargılanacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak. Ronaldo bu suçları ilk kez işlediği için hapis yatmayacak. Ronaldo aynı suçu bir kez daha işlediği taktirde hapse girecek.

RONALDO'NUN AVUKATININ İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Ronaldo'nun avukatı Jose Antonio Choclan, Ronaldo'nun 14 Ocak'ta yapılacak olan mahkemeye çıkmaması için mahkeme heyetiyle yaptığı görüşme reddedildi. Ayrıca Choclan'ın heyete sunduğu hapis cezasının 375 bin euro para cezasına çevrilmesi isteği de reddedildi.