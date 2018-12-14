14 Aralık 2018, 20:50
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4 Ayrı Suçtan Dolayı Hakim Karşısına Çıkacak Olan Ronaldo, 2 Yıl Hapis Cezası Alacak

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde işlediği 4 farklı mali suçtan dolayı 14 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıl hapis cezası alacak.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde 14,7 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve mahkemede dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezası alacak.

Real Madrid'de oynadığı döneminde 4 mali suç işleyen Cristiano Ronaldo bu yüzden dolayı yargılanacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak. Ronaldo bu suçları ilk kez işlediği için hapis yatmayacak. Ronaldo aynı suçu bir kez daha işlediği taktirde hapse girecek.

RONALDO'NUN AVUKATININ İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Ronaldo'nun avukatı Jose Antonio Choclan, Ronaldo'nun 14 Ocak'ta yapılacak olan mahkemeye çıkmaması için mahkeme heyetiyle yaptığı görüşme reddedildi. Ayrıca Choclan'ın heyete sunduğu hapis cezasının 375 bin euro para cezasına çevrilmesi isteği de reddedildi.

Real Madrid,Cristiano Ronaldo
14 Aralık 2018 Cuma 20:50



YORUMLAR (5)
VECİHİ: Para senin gözün kör olsun
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KAYA: ee.. yahudilerle ters düşersen başına herşey gelebilir
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R: İsterse 10 kere aynı suçu işlesin gene içeri almazlar.
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EFSANE 7/F: Teklifi redetme bence çok saçma ama hapiste Ronaldo için fazla
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THE NORTH FACE : Bu Ronaldoyu ecnebiler çekemiyor kumpas kurdular bu adama başka bir şey değil bu gizli müslüman yardım seven adam gibi adam helal olsun
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