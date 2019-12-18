4 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

MUŞ'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu, Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan Baytaş, Bulanık'ın Erentepe Belediyesi Başkanı HDP'li Dilaver Kesik ile Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, görevden uzaklaştırıldı.

'FETÖ'ye üye olma' suçundan yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz da görevden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesi'ne, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belediyesi'ne ve Urla Kaymakamı Önder Can da Urla Belediyesi'ne başkan vekili olarak görevlendirildi.

ANKARA,