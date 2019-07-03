4 belediye başkanlı düğün

Keles Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ahmet Aslan'ın düğününe 4 belediye başkanı katıldı.



Sultan - Kemal Ceylan çiftinin kızları Şadiye Ceylan ile Zehra -Hikmet Aslan'ın oğlu Ahmet Aslan'ın düğünü Keles meydanındaki bir okulun bahçesinde yapıldı. Uzun süredir Keles Belediyesi Basın Danışmanlığı yaptıktan sonra Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Ahmet Aslan ile Şadiye Ceylan'ın nikahını Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin kıydı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise önceki dönem belediye başkanlarından İbrahim Türkmen, Mehmet Teke ve Mustafa Bektaş yaptı. Kıyılan nikahın ardından dualar okunarak düğün yemeği ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA