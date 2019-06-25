25.06.2019 12:00
Haberler » Güncel » Haber

4 bin 135 rakımda 'çocuk istismarı' mesajı

4 bin 135 rakımda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, 4 mevsim zirvesinde kar bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda pankart açıp çocuk istismarına dikkat çekti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, 4 mevsim zirvesinde kar bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda pankart açıp çocuk istismarına dikkat çekti.

İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, yaptığı kardan savaş uçağı ve yetiştirdiği tavuğun 2,85 gramlık yumurtasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıkan Karahan, "2 çocuk babasıyım. Her gün ortaya çıkan çocuk istismarı haberleri beni çok üzüyor. Ben de 2 çocuk babası olarak buna dikkat çekmek için takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıktım. Kundura ayakkabı ve takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıkan ilk kişiyim galiba. Geleceğimiz olan çocuklar için istismara dur demek için bunu yaptım" dedi.

Türkiye 'nin 2. en yüksek dağı olan ve zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü ile kaplı tektonik bir dağ olan Cilo Dağı'nda üzerinde 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' pankartı açan Karahan, herkesten destek beklediğini sözlerine ekledi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Kar , Hakkari , Mehmet Şerif , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:00 LGS Birincisi Ulaşdemir: Ülkem için faydalı işler yapmak istiyorum
13:59 Çocuğuyla hastaneye giden kadına kapkaç kamerada
13:58 Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
13:58 Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşının cenazeleri, Osmaniye'ye uğurlandı
13:58 "LGS'deki başarımın sırrı düzenli ve disiplinli çalışma"
13:57 Bursa Belediyeler Birliği Alanya'da toplandı
13:57 Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu