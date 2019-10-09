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4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi

4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendiKARABÜK - Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilecek Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik alanlarında istihdam edilecek 445 kişi için 4 bin 400...

09.10.2019 01:00
4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi
KARABÜK - Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilecek Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik alanlarında istihdam edilecek 445 kişi için 4 bin 400 kişi başvuruda bulundu.
Karabük Belediyesi Nikah salonunda yapılan kura çekimine İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, kurumların yetkilileri ve başvuru yapan kişiler katıldı.
Kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, TYP kapsamında her yıl yoğun bir başvuru aldıklarını ve b u yılda özel güvenlik dahil 5 gün içinde 4 bin 400 başvuru olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Noter huzurunda Karabük ve ilçelerinde yer alan okullarda istihdam edilecek olan Yardımcı Hizmetler ve Özel Güvenlik için çekilen kurada isimleri okunan salonda büyük sevinç yaşadı.
4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük, İŞKUR, Genel

Kaynak: İHA

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