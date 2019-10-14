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4 bin 400 vatandaş faydalandı

Ankara Mamak ilçe Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yılbaşından bu yana 4 bin 400 vatandaş faydalandı.

14.10.2019 09:574 bin 400 vatandaş faydalandı
Ankara Mamak ilçe Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yılbaşından bu yana 4 bin 400 vatandaş faydalandı.

Mamak Belediyesi, evde sağlık hizmeti ile binlerce aileye kol kanat germeye devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden yılbaşından bu zaman kadar 4 bin 400 vatandaş faydalandı. Evde sağlık hizmeti ile hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırıp, onların yanlarında olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Amacımız mümkün olduğu kadar daha çok vatandaşımıza bu hizmeti götürerek hem gönüllere dokunmak hem de onların hayır dualarını almak" dedi.

Bir telefonla gelen hizmet

Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum ve sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Belediyesi çağrı merkezine telefonla ulaşarak hizmet talebinde bulunuyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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