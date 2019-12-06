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4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında Bandırma ilçesinde 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

06.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:064 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
Valiliği tarafından yürütülen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında ilçesinde 4 bin 500 öğrenciye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliği'nin üç yıl önce başlattığı ve Bandırma Kaymakamlığı'nın yürüttüğü " Sporda Yetenek 10'la Gelecek " Projesi kapsamında 15 ilk ve ortaokul, İlçe Spor Müdürlüğü ve Hicri Ercili Sevgi Evleri'ne spor malzemeleri dağıtıldı.

4 Bin 500 öğrencinin yararlanacağı spor malzemeleri arasında satranç takımı, maç topları, masa tenisi takımı, eşofman, dart, jimnastik minderleri, okçuluk seti ve basketbol topları bulunuyor.

Dağıtım töreninde konuşan ve "Okul çağındaki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan güzel bir proje çerçevesinde burada bir araya geldik" diyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " Öğrencilerimiz bu malzemeler ile takım sporu yapacak ve takımın bir parçası olacak" dedi.

Spor Malzeme dağıtımına İlçe kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve Hicri Ercili Sevgi Evleri Müdürü Necati Yaşar katıldı. - BALIKESİR

Sevgi Evleri, Balıkesir, Bandırma, Spor

Kaynak: İHA

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