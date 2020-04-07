4 bin 500 TL ödeyerek veresiye defterini satın aldı
Sinop'ta bir hayırsever arkadaşlarıyla aralarında topladığı yardımla, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin borcunu kapattı.
07.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:49
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ve arkadaşları, Korucuk Mahallesi'nde bir bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu. Bakkalın 4 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi. 4 bin 500 TL'yi ödeyerek borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA