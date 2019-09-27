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4 bin 920 turist Antalya'dan ülkelerine gönderildi

Thomas Cook tur operatörü ile Antalya'da konaklayan 4 bin 920 turist 21 uçakla ülkelerine gönderildi.

27.09.2019 13:004 bin 920 turist Antalya'dan ülkelerine gönderildi
Thomas Cook tur operatörü ile Antalya'da konaklayan 4 bin 920 turist 21 uçakla ülkelerine gönderildi.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurmasının ardından turistlerin mağdur olmaması ve ülkelerine dönebilmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Thomas Cook operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmeleri ve şehre gelen misafirlerin durumlarının valilik tarafından takip edildi.
Antalya Valiliği tarafınan yapılan açıklamada Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden 24 Eylül itibariyle 8 uçak ile bin 700, 25 Eylül'de 6 uçak ile bin 257 ve 26 Eylül'de 7 uçak ile bin 963 misafir olmak üzere toplam 21 uçak ile 4 bin 920 misafir Antalya Havalimanından güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği bildirildi.
(İHA)

Thomas Cook, Antalya, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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