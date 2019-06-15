15.06.2019 14:57
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4 bin dönümlük ekili buğday, kül oldu

4 bin dönümlük ekili buğday, kül oldu

MARDİN'de, 30 ailenin geçimini sağladığı 4 bin dönümlük arazideki ekili buğday, çıkan yangında bir saatte küle döndü.

MARDİN'de, 30 ailenin geçimini sağladığı 4 bin dönümlük arazideki ekili buğday, çıkan yangında bir saatte küle döndü.
Savur İlçesi'ne bağlı Karaköy ve Şenocak köylerinde dün, henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın, buğday tarlalarına sıçradı. Yangın, Karaköy'de 3 bin, Şenocak köyünde ise bin dönüm ekili buğdayı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım eden köy sakinlerinden Kazım Şimşek, yaralanırken, kullandığı traktör ise kullanılmaz hale geldi.
Karaköy Muhtarı Yıldırım Süküt, 30 ailenin bir yıllık emeğinin kül olduğunu belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Süküt, "Köylüler olarak yangına anında müdahale ettik, ama aşırı rüzgardan dolayı yetersiz kaldık. Elimizden geldiği kadar çalıştık, ama bir şey yapamadık. Bir traktörümüz yandı, bir kişi de yaralandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyoruz. Büyük bir mağduriyet içindeyiz. 30 kişinin emeği var burada. 30 ailenin bir yıllık emeği küle döndü" dedi.


- Mardin
Kaynak: DHA
Karaköy, Mardin, Güncel

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