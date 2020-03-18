4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mesaiye gelen işçiler termal kamerayla, yük almaya gelen tır sürücüleri ise ateş ölçüm aletiyle kontrol edildikten sonra fabrikaya alınıyor.
18.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:37
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mesaiye gelen işçiler termal kamerayla, yük almaya gelen tır sürücüleri ise ateş ölçüm aletiyle kontrol edildikten sonra fabrikaya alınıyor.
Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de bir vak'anın ölümüyle sonuçlanan korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te işçilerin yoğun olduğu fabrikalarda da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. KARDEMİR yönetimi ve Özçelik-İş Sendikası yöneticileriyle yapılan toplantının ardından şirketin dışarıyla bağlantılı tüm giriş kapılarında, şirket dışından gelen araç şoförleri ve ziyaretçilerin ateşleri, güvenlik görevlileri tarafından termal kamerayla ölçülüyor. 3 Vardiyalı sistemin bulunduğu ve yaklaşık 4 bin civarında işçinin çalıştığı servisle mesaiye geldiği KARDEMİR'de işçiler servis araçlarından inmeden temassız ateş ölçerlerle kontrol edilirken, giriş kapılarında da işçiler termal kameralarla kontrol ediliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında personelin şirket sahasına girişlerde kullandığı parmak okutma uygulamasına da ara verilirken, kart okuma sistemi ile personel giriş çıkışlarının yapılması sağlanıyor. - KARABÜK
Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de bir vak'anın ölümüyle sonuçlanan korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te işçilerin yoğun olduğu fabrikalarda da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. KARDEMİR yönetimi ve Özçelik-İş Sendikası yöneticileriyle yapılan toplantının ardından şirketin dışarıyla bağlantılı tüm giriş kapılarında, şirket dışından gelen araç şoförleri ve ziyaretçilerin ateşleri, güvenlik görevlileri tarafından termal kamerayla ölçülüyor. 3 Vardiyalı sistemin bulunduğu ve yaklaşık 4 bin civarında işçinin çalıştığı servisle mesaiye geldiği KARDEMİR'de işçiler servis araçlarından inmeden temassız ateş ölçerlerle kontrol edilirken, giriş kapılarında da işçiler termal kameralarla kontrol ediliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında personelin şirket sahasına girişlerde kullandığı parmak okutma uygulamasına da ara verilirken, kart okuma sistemi ile personel giriş çıkışlarının yapılması sağlanıyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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